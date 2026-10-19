Душа просит танца: как казачий ансамбль «Златница» чтит традиции с шашкой в руках

16:38, 19 октября 2026, ПАИ

Видеопроект «Живая традиция» запустило Псковское агентство информации в рамках Года единства народов России. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы Псковской области, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы. Один из них – казачий ансамбль «Златница», созданный в 2017 году.

​Автор: Дмитрий Коновалов. Фото на превью видеозаписи: пресс-служба правительства Псковской области

«Казак с оружием не расставался никогда, даже во время отдыха. Когда казаки останавливались на привале, им надо было скоротать вечера, и душа просила танца. Фланкировка – это и есть танец с шашкой», – рассказала руководитель казачьего ансамбля «Златница» Светлана Карасева.

Так, для создания уникального номера с танцем некрасовских казаков коллектив посещал различные мастер-классы и воссоздавал движения по видеозаписям. «Душа всегда откликается именно на казачьи песни, на казачьи танцы. Я не могу это объяснить. Вот играет казачья музыка, мне уже хорошо. Запели казачью песню, мне слух ласкает. Казачьи танцы – это какая-то внутренняя необъяснимая харизма, экспрессия, удаль и задор», – признаётся руководитель ансамбля.

По словам Светланы Карасевой, на сцене, в своей концертной программе, коллектив старается рассказать то, что важно в жизни казаков: любовь, преданность, уважение к старшим. «Приятно работать с такими замечательными людьми, которые горят, живут казачьим творчеством», – отметила она.