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Общество

В Псковской области ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС вручили памятные медали

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС из Куньинского округа вручили медали. Встреча, посвящённая 40-й годовщине аварии, состоялась в администрации муниципального образования, пишет газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя» и личный архив Александра Алексеева

Памятные медали людям, принимавшим непосредственное участие в ликвидации последствий катастрофы, передали от общественного объединения «Союз «Чернобыль» Россия». В настоящее время на территории округа проживают трое из тех, кто героически боролся с техногенной аварией: Сергей Тимофеев, Александр Алексеев и Валерий Веремчук. Ликвидаторов-куньинцев было больше, но они не дожили до сегодняшнего дня.

О том, сколько человеческих жертв унесла авария на атомной станции, споры не утихают до сих пор. При этом никаких сомнений не вызывает тот факт, что ценой героических усилий сотен тысяч человек удалось избежать апокалиптического сценария, грозившего буквально половине населения земного шара.

Глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев, вручивший медали ликвидаторам, назвал произошедшее крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества и поблагодарил мужчин, внёсших свой вклад в минимизацию её последствий.

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