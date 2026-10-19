Когда можно требовать перерасчёт за коммуналку: подробная инструкция

15:27, 19 октября 2026, ПАИ

Размер платы можно скорректировать, если коммунальные услуги предоставлялись с нарушениями или если в квартире никто не проживал. Основания для разных видов перерасчёта установлены правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 354. Об этом напомнили в группе приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Две причины для перерасчёта:

Ненадлежащее качество услуг. Это перебои с подачей ресурса сверх допустимой продолжительности или отклонение параметров от установленных нормативов. Например, температура в квартире ниже нормы, горячая вода недостаточно тёплая, длительное отключение света или воды и другие случаи. Размер перерасчёта зависит от вида услуги и степени отклонения.

Это перебои с подачей ресурса сверх допустимой продолжительности или отклонение параметров от установленных нормативов. Например, температура в квартире ниже нормы, горячая вода недостаточно тёплая, длительное отключение света или воды и другие случаи. Размер перерасчёта зависит от вида услуги и степени отклонения. Временное отсутствие более пяти полных календарных дней подряд. В этом случае можно пересчитать плату за услуги, начисление по которым зависит от числа проживающих. Заявление с подтверждающими документами нужно подать или до отъезда, или в течение 30 дней после возвращения. В то же время в этой ситуации не все услуги можно скорректировать в сторону уменьшения.

Для перерасчёта необходимо обратиться с заявлением в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Часть перечисленных выше вопросов можно решить в приложении «Госуслуги Дом», отправив заявку в свою УО. Обращение сохраняется в истории, а его статус можно отслеживать.

Скачать приложение «Госуслуги Дом», чтобы решать вопросы по начислениям и не только, можно по ссылке vk.cc/cR4yK6.