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Общество

Всероссийский гражданско-патриотический диктант пройдёт 5–8 ноября

Пятый сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года, сообщили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В этом сезоне участвовать смогут студенты вузов и колледжей, учащиеся 5–11 классов, граждане старше 18 лет, а также соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Тема диктанта в 2026 году – Год единства народов России.

Каждый участник получит сертификат, а абсолютные победители – приглашение на торжественную церемонию награждения в Президентской академии и возможность стать участником просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Ответить на вопросы можно будет на сайте igsu.ranepa.ru/projects/diktant. Для участия нужно мобильное устройство с выходом в интернет. Также на базовых очных площадках пройдёт опрос общественного мнения о патриотизме, гражданской идентичности и ценностях.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова назвала диктант неформальным и очень личным диалогом с молодыми людьми о прошлом и будущем России. По её словам, диктант помогает почувствовать живую связь с историей страны, объединяет студенческое сообщество, фокусирует внимание на смыслах традиционных российских ценностей и пробуждает искреннее чувство патриотизма и личной сопричастности к судьбе Отечества. Она выразила надежду, что проект продолжит развиваться и соберёт ещё больше единомышленников.

Президент НОТА, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) отметил, что диктант помогает молодым людям сердечнее относиться к истории Отечества и внимательнее познавать духовные, культурные и религиозные традиции предшествующих поколений. Особую значимость проекту, по его словам, придаёт то, что организатором выступает президентская академия – ведущий вуз подготовки управленческих кадров для страны.

Проект ежегодно реализуют Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) совместно с учебно-методическим советом по направлению «Государственное и муниципальное управление».

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