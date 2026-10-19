В Великих Луках на сутки ограничат движение на двух улицах

14:50, 19 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках временно перекроют движение по улице Розы Люксембург и участку набережной Александра Матросова от улицы Лизы Чайкиной до проспекта Ленина. Ограничение связано с комплексной уборкой, сообщили ПАИ в администрации города.

Движение прекратят с 16:30 20 октября. Работы планируют завершить 21 октября, после чего проезд восстановят.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.