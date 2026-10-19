В Великих Луках на сутки ограничат движение на двух улицах
В Великих Луках временно перекроют движение по улице Розы Люксембург и участку набережной Александра Матросова от улицы Лизы Чайкиной до проспекта Ленина. Ограничение связано с комплексной уборкой, сообщили ПАИ в администрации города.
Движение прекратят с 16:30 20 октября. Работы планируют завершить 21 октября, после чего проезд восстановят.
Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.
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