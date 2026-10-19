В Великих Луках подростков познакомят с востребованными профессиями

15:34, 19 октября 2026, ПАИ

Молодёжное профориентационное мероприятие «ПРОФ-корт» пройдёт 23 октября в Великих Луках. Подростки от 14 лет смогут узнать о востребованных профессиях, познакомиться с рынком труда и пообщаться с представителями крупных компаний, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников ждут тематические активности, общение с единомышленниками и розыгрыш подарков.

Мероприятие начнётся в 16:00 в кинопарке торгового центра «Апельсин».

Организаторы – региональная общественная организация «Детсовет60» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.