Из российских аптек могут исчезнуть несколько зарубежных лекарств

15:54, 19 октября 2026, ПАИ

Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у нескольких зарубежных препаратов, применяемых при серьёзных заболеваниях. В результате лекарства могут постепенно исчезнуть из российских аптек, пишет Газета.ru.

В числе препаратов, которых коснулись изменения, – «Зепозия», применяемая при рассеянном склерозе, «Сигнифор» для лечения болезни Иценко-Кушинга, «Ремикейд», который назначают в том числе при ревматоидном артрите, «Спрайсел» для лечения некоторых видов лейкемии и «Темодал», используемый при отдельных опухолях головного мозга.

Регистрационные удостоверения на часть этих препаратов Минздрав отозвал ещё весной, на остальные – в августе. Отзыв удостоверения означает, что соответствующий препарат больше не сможет обращаться на российском рынке на прежних основаниях. При этом сроки фактического исчезновения лекарств из аптек могут различаться.

Проблема касается не только дорогостоящих импортных средств. С рынка могут уходить и недорогие препараты стоимостью до 200 рублей. Одна из причин – низкая рентабельность производства, из-за которой выпуск некоторых лекарств становится невыгодным для производителей.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что исчезновение препаратов нельзя назвать хорошей новостью, однако само по себе оно не должно становиться катастрофой, если пациентам доступны российские или зарубежные аналоги.

При этом возможность замены конкретного лекарства зависит от заболевания и особенностей лечения. Поэтому наличие аналога не всегда означает, что пациент сможет перейти на него без консультации с лечащим врачом.