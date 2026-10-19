В Пскове на Первомайской обустроят тротуары и парковку с 10 местами для инвалидов

16:12, 19 октября 2026, ПАИ

В Пскове продолжаются работы по повышению комфортности городской среды. Как сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации, в рамках заключённого муниципального контракта предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории, прилегающей к дому № 38 на улице Первомайской.

Согласно условиям контракта, подрядной организации предстоит выполнить ремонт тротуаров и обустроить парковочное пространство. Кроме того, планируется нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Отдельно предусмотрено создание парковки на 10 мест для инвалидов. Эти меры направлены на улучшение пешеходной доступности и решение проблемы парковки в районе ближнего Запсковья.

В пресс-службе администрации Пскова уточнили, что в соответствии с условиями муниципального контракта все работы должны завершить до 25 декабря 2026 года.