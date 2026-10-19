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Происшествия

Вывезли в лес, избили и ограбили: двух жителей Пскова заключили под стражу за вымогательство

Псковский городской суд отправил под стражу двух жителей города, обвиняемых в вымогательстве денег, автомобиля и телефона у мужчины. По версии следствия, они угрожали потерпевшему, избивали его и направляли на него предмет, похожий на пистолет, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, мужчины договорились встретиться с владельцем автомобиля под предлогом его покупки. Во время встречи они потребовали, чтобы мужчина пересел в их машину, угрожая ему в случае отказа. Затем его вывезли в лес, где потребовали передать им 1,5 млн рублей.

Один из обвиняемых, по версии следствия, наносил потерпевшему удары, а второй направлял на него предмет, похожий на пистолет. Под давлением мужчина передал им 235 тысяч рублей, автомобиль, оформив договор купли-продажи, и мобильный телефон стоимостью 100 тысяч рублей.

Обвиняемым вменяют вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и в целях получения имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

В суде мужчины возражали против заключения под стражу. Однако суд решил, что более мягкая мера пресечения, в том числе домашний арест, не обеспечит надлежащего хода расследования.

Оба обвиняемых заключены под стражу до 14 декабря 2026 года.

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