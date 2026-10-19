В Пскове высадят 45 тысяч тюльпанов к весне

17:49, 19 октября 2026, ПАИ

В Пскове начали высаживать 45 тысяч луковиц тюльпанов, которые должны зацвести следующей весной. Цветочные композиции займут в общей сложности 1,3 тысячи квадратных метров, сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MАХ.

Для городских клумб и цветников выбрали махровые тюльпаны красного, белого, розового, жёлтого, оранжевого и бордового оттенков, а также красно-белые сорта.

Цветы появятся в скверах, парках, на площадях и клумбах. Их также высадят у мемориалов, в том числе возле воинских захоронений и братских могил.