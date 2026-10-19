Жители Псковской области могут присоединиться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности для старшего поколения

17:52, 19 октября 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в проекте Банка России «ПенсионФГ» и подключиться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности для старшего поколения. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 октября.

По его словам, в этом сезоне онлайн-уроки о финансах для старшего поколения проходят в новом формате. Сориентироваться в программе помогает специальный опрос: по результатам ответов система предложит подходящий модуль – базовый или продвинутый – и сразу покажет расписание занятий. Каждый вебинар длится около 30 минут.

«В рамках базовой программы участники получат пошаговые инструкции, которые помогут делать сбережения и защищать их от мошенников. Слушатели узнают, как выбирать надёжные финансовые инструменты, разберутся, как их применять и получать выгоду», – пояснил Александр Иванов.

Продвинутый уровень подойдёт тем, кто уже активно пользуется банковскими картами, мобильными приложениями, маркетплейсами и государственными онлайн-сервисами. Участники смогут глубже погрузиться в темы базового уровня и возможности работы с финансовыми сервисами.

Всего за это время пройдёт 350 вебинаров по 14 темам. Расписание и регистрация доступны на сайте проекта – pensionfg.ru.

«Приглашаем псковичей и жителей области принять участие в проекте!» – обратился к слушателям Александр Иванов.