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Общество

Эксперт Банка России развеял миф о безопасности приложений в официальных магазинах

Утверждение, что в официальных магазинах приложений не бывает мошеннических программ, – это миф. Об этом в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

По его словам, в магазинах вроде RuStore и App Store действительно есть фильтры безопасности, и туда, как правило, попадают только проверенные программы. Разработчики подписывают договор с площадкой, по которому обязуются не рассылать спам, тайно не собирать данные пользователей и не дезинформировать их.

«Но на деле бывает иначе. Случается, что сначала программа выполняет все условия договора. За это время её успевают скачать тысячи человек. А затем, набрав аудиторию, разработчики начинают нарушать правила: без предупреждения вводят платные функции, передают данные пользователей третьим лицам или даже выпускают обновление с зашитым вирусом», – пояснил Александр Иванов.

Магазины не всегда успевают отследить все случаи нарушений, поэтому риск столкнуться с мошенниками остаётся, отметил эксперт. Мошенники всё чаще используют в своих схемах приложения для смартфонов, планшетов и компьютеров: такие программы содержат вирусы, которые крадут банковские реквизиты, логины и пароли от мобильного или онлайн-банка, а также перехватывают СМС и уведомления с кодами.

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