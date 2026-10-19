Эксперт объяснил, почему антивирус может не защитить смартфон

19:46, 19 октября 2026, ПАИ

Антивирус не спасёт от всех проблем со смартфоном: одна из главных причин уязвимости устройства – ошибки самого пользователя. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, человек может скачать программу, у которой будет больше прав, чем у антивируса: она его отключит и продолжит работать. Иногда владельцы гаджетов по невнимательности удаляют предустановленную защиту операционной системы или не обновляют систему – мошенники выискивают эти пробелы в безопасности устройств и атакуют их вирусами.

Александр Иванов также предупредил о поддельных точках доступа в общественных местах: если пользователь подключится к такой сети, преступники получат доступ к его трафику, в том числе смогут добраться до учётных данных от мессенджеров и онлайн-банков.

«Есть простой совет: не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение своих устройств, в том числе антивирусы. Не скачивайте приложения, ссылки на которые вам присылают незнакомцы», – заключил эксперт.