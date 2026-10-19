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Общество

Через МПС в Псковском районе будет проходить согласованный объём мусора

Ежесуточный объём отходов, проходящих через новую мусороперегрузочную станцию, составит 225 тонн – такие цифры прозвучали на встрече министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Мусор будет собираться из Псковского района и города Пскова. МПС располагается на территории бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка. Площадка предназначена для перегрузки отходов, а не для их накопления или обработки.

Во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

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