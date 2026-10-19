МПС под Псковом разместят на бывшем асфальтном заводе

19:31, 19 октября 2026, ПАИ

Почему для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка, объяснили во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Участники встречи объяснили жителям, что участок относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения. Для организации МПС был сформирован земельный участок площадью 14,75 тысячи квадратных метров с видом разрешённого использования «специальная деятельность» (код 12.2). По нормам СанПиН санитарно-защитная зона для МПС составляет 100 метров, а фактическое расстояние до жилых домов – 950 метров. Участок находится вне зон затопления и подтопления и не относится к землям лесного фонда.