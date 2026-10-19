В Новоржеве состоялся турнир по мини-футболу в память о бойце СВО Николае Погорелове

20:27, 19 октября 2026, ПАИ

III Межмуниципальный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца Николая Погорелова, состоялся в Новоржеве. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

На футбольном поле встретились пять команд из четырёх муниципальных образований: Новоржевского, Локнянского, Островского и Пушкиногорского. Новоржевский округ представили две команды: «Фортуна» (молодёжный состав, самые юные участники турнира) и «КФК» (команда опытных игроков).

Трогательным моментом стало присутствие почётного гостя – мамы Николая Погорелова. Воспоминаниями о Николае поделилась и его классный руководитель Галина Семёнова. По сложившейся доброй традиции в ходе турнира представители команд возложили цветы к месту захоронения бойца.

Турнир проходил по круговой системе, каждая команда сыграла по четыре игры. По сумме набранных очков определились сильнейшие:

первое место – команда «Острович» (Остров);

второе место – команда «Стрела» (Локня);

третье место – команда «КФК» (Новоржев).

В каждой команде определили лучших игроков турнира: это Константин Стратиенко («Острович»), Дмитрий Ткачев («Стрела»), Денис Павлов («КФК»), Виктор Сгоннов («Фортуна»), Артём Нейфельд («Святогорец», Пушкинские Горы).