В Новоржеве состоялся турнир по мини-футболу в память о бойце СВО Николае Погорелове
III Межмуниципальный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца Николая Погорелова, состоялся в Новоржеве. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».
На футбольном поле встретились пять команд из четырёх муниципальных образований: Новоржевского, Локнянского, Островского и Пушкиногорского. Новоржевский округ представили две команды: «Фортуна» (молодёжный состав, самые юные участники турнира) и «КФК» (команда опытных игроков).
Трогательным моментом стало присутствие почётного гостя – мамы Николая Погорелова. Воспоминаниями о Николае поделилась и его классный руководитель Галина Семёнова. По сложившейся доброй традиции в ходе турнира представители команд возложили цветы к месту захоронения бойца.
Турнир проходил по круговой системе, каждая команда сыграла по четыре игры. По сумме набранных очков определились сильнейшие:
- первое место – команда «Острович» (Остров);
- второе место – команда «Стрела» (Локня);
- третье место – команда «КФК» (Новоржев).
В каждой команде определили лучших игроков турнира: это Константин Стратиенко («Острович»), Дмитрий Ткачев («Стрела»), Денис Павлов («КФК»), Виктор Сгоннов («Фортуна»), Артём Нейфельд («Святогорец», Пушкинские Горы).
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