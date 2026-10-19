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В Новоржеве состоялся турнир по мини-футболу в память о бойце СВО Николае Погорелове

III Межмуниципальный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца Николая Погорелова, состоялся в Новоржеве. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского муниципального округа

На футбольном поле встретились пять команд из четырёх муниципальных образований: Новоржевского, Локнянского, Островского и Пушкиногорского. Новоржевский округ представили две команды: «Фортуна» (молодёжный состав, самые юные участники турнира) и «КФК» (команда опытных игроков).

Трогательным моментом стало присутствие почётного гостя – мамы Николая Погорелова. Воспоминаниями о Николае поделилась и его классный руководитель Галина Семёнова. По сложившейся доброй традиции в ходе турнира представители команд возложили цветы к месту захоронения бойца.

Турнир проходил по круговой системе, каждая команда сыграла по четыре игры. По сумме набранных очков определились сильнейшие:

  • первое место – команда «Острович» (Остров);
  • второе место – команда «Стрела» (Локня);
  • третье место – команда «КФК» (Новоржев).

В каждой команде определили лучших игроков турнира: это Константин Стратиенко («Острович»), Дмитрий Ткачев («Стрела»), Денис Павлов («КФК»), Виктор Сгоннов («Фортуна»), Артём Нейфельд («Святогорец», Пушкинские Горы).

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В Новоржеве состоялся турнир по мини-футболу в память о бойце СВО Николае Погорелове

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