Ветеран Великой Отечественной войны из Пыталовского района отметил 101-летие

20:51, 19 октября 2026, ПАИ

101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Безменов из Пыталовского района. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Он родился в деревне Подлипье Пыталовского района в большой крестьянской семье, окончил семилетнюю школу, помогал родителям вести хозяйство.

В 1944 году после освобождения района Николай Безменов и два его старших брата были призваны в Красную армию Абренским (Пыталовским) РВК. Службу Николай Гаврилович проходил в 225-м стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии в составе 3-го Прибалтийского фронта. Он участвовал в боях за Ригу и в освобождении Прибалтики. С сентября 1944 года в составе 500-го гвардейского миномётного полка 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта освобождал Венгрию и Австрию.

После окончания войны Николай Безменов продолжил службу рядовым в парашютно-десантном полку на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 1949 году в звании ефрейтора. Поступил на учёбу в Ленинградский техникум связи, после окончания которого некоторое время работал в посёлке Рощино Выборгского района старшим механиком узла связи.

В этом же году он вернулся на малую родину и до выхода на пенсию трудился в Пыталовском районном узле связи.

Поздравить Николая Гавриловича пришли заместитель главы администрации округа Полина Рубченя, председатель окружного Собрания депутатов Елена Иманаева, председатель Совета ветеранов района Елена Фёдорова и руководитель ПРОО «Социальная станция» Алёна Осипова.

В первую очередь ему вручили поздравление главы государства Владимира Путина, а также передали подарок от правительства Псковской области, администрации округа и Совета ветеранов.

В адрес Николая Гавриловича прозвучали искренние, душевные поздравления с днём рождения, пожелания здоровья и всех благ. В ходе встречи ветеран вспоминал свои боевые подвиги: рассказывал о прыжках с парашютом в полном обмундировании (их он насчитал более десятка), о том, как воевал в эстонской Нарве, как освобождали Ригу, а затем перешёл на Украинский фронт. Вспомнил, как долго немцы не сдавали Будапешт, а потом спешно его покинули. Завершил свой боевой путь на границе Австрии и Венгрии, где и встретил долгожданную Победу.