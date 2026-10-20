В Псковской области эксперты Минэкономразвития оценивают новый межрегиональный маршрут по пушкинским местам

08:00, 20 октября 2026, ПАИ

В Псковской области работает экспертная группа Минэкономразвития России, которая оценивает межрегиональный туристический маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти». Маршрут претендует на получение статуса национального. Об этом в своём канале в мессенджере Max сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вместе с представителями регионального министерства туризма эксперты проходят весь маршрут. Они проверяют состояние дорожной и гостиничной инфраструктуры, посещают ключевые достопримечательности и оценивают комплексность проекта с профессиональной точки зрения.

«Нам предстоит подтвердить значимость, перспективность и актуальность маршрута и защитить его перед федеральными коллегами», — отметил Михаил Ведерников.

Проект Псковская область реализует совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Соглашение о создании маршрута губернатор Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

Сейчас в Псковской области действуют два национальных туристических маршрута: «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

Статус национального маршрута открывает дополнительные возможности для привлечения средств на развитие территорий в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По словам губернатора, только в этом году регион привлёк таким образом более 4 млн рублей.

Для туроператоров национальный статус означает приоритетную поддержку, а для туристов — дополнительную гарантию качества, комфорта и интересного путешествия.