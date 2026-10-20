На Псковском международном медиафоруме стартовала игра «Команда Блинова»

09:12, 20 октября 2026, ПАИ

На полях Псковского международного медиафорума дан старт интеллектуальной игре «Команда Блинова». Мероприятие станет уникальной разминкой перед главными событиями форума. Оно проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 октября.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





















Как сообщили организаторы, на игру зарегистрировались три десятка человек – это журналисты, сотрудники пресс-служб, работники СМИ, маркетологи и PR-специалисты. Формат чемпионата предполагает случайное распределение участников по командам, что обеспечит честную и азартную борьбу.

Специальным гостем и ведущим мероприятия выступит легендарный знаток игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов. Авторскую игру для представителей региональных СМИ и пресс-служб проведёт человек-эпоха, чьё имя в мире интеллектуального телевидения стало синонимом победы.

Журналисты, редакторы, медийщики и пресс-секретари Псковской области смогут не только проверить свою эрудицию, но и задать вопросы гостю.

Отметим, Алексей Блинов – двукратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель погона «Лучший капитан Клуба», первый чемпион СССР по брейн-рингу. Он также известен как капитан «сборной 90-х годов» в летней серии игр 2001 года. В настоящее время Алексей Блинов совмещает деятельность знатока с работой топ-менеджера в структуре АО «Газпром-медиа холдинг», являясь главным редактором журнала-телегида «Панорама TV» и востребованным экспертом.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.