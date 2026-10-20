Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

12:27, 20 октября 2026, ПАИ

Два представителя из Великих Лук стали победителями Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Финал конкурса прошёл в Тульской области и объединил 400 участников из 67 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области













Всего победителями признаны 106 человек из 39 регионов страны.

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова победила с проектом «Стартапы: все этапы». В конкурсной работе она рассказала о вовлечении молодёжи в технологическое предпринимательство.

Заместитель директора филиала ПсковГУ в Великих Луках Александр Торбин победил с проектом на тему «Право служить людям: гражданско-патриотическое воспитание студентов через наставничество и бесплатную юридическую помощь».

Кроме того, на церемонии награждения медалью «За усердие в службе» первой степени отмечен финалист конкурса – сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области, руководитель военно-патриотического клуба «Зубр» Андрей Мусатов.