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Общество

Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

Два представителя из Великих Лук стали победителями Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Финал конкурса прошёл в Тульской области и объединил 400 участников из 67 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области

Всего победителями признаны 106 человек из 39 регионов страны.

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова победила с проектом «Стартапы: все этапы». В конкурсной работе она рассказала о вовлечении молодёжи в технологическое предпринимательство.

Заместитель директора филиала ПсковГУ в Великих Луках Александр Торбин победил с проектом на тему «Право служить людям: гражданско-патриотическое воспитание студентов через наставничество и бесплатную юридическую помощь».

Кроме того, на церемонии награждения медалью «За усердие в службе» первой степени отмечен финалист конкурса – сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области, руководитель военно-патриотического клуба «Зубр» Андрей Мусатов.

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