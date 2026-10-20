В Печорах начали строить бутик-отель на 20 номеров

10:20, 20 октября 2026, ПАИ

В Печорах началось строительство трёхзвёздочного бутик-отеля на 20 номеров. Его разместят в историческом здании 1920-х годов, признанном объектом культурного наследия. Фасады и архитектурные детали дома сохранятся. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Общая площадь комплекса превысит тысячу квадратных метров. В отеле обустроят ресторан с зоной для завтраков и лобби-бар.

Проект получил поддержку правительства Псковской области. С инвестором заключили инвестиционное соглашение, а для реализации проекта предоставили земельные участки в аренду без торгов при содействии Фонда инвестиционного развития региона. Также получены разрешения на строительство и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Территорию вокруг отеля планируют оформить в духе концепции города-сада.

Планируется, что отель примет первых гостей в 2028 году.