Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова станет гостьей программы «Оглавление»

10:32, 20 октября 2026, ПАИ

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 20 октября.

Главной темой эфира станет кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год. Анна Кутузова расскажет, кому необходимо уплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество, как получить налоговое уведомление и в какие сроки необходимо перечислить средства.

Также речь пойдёт об электронном формате уведомлений в личном кабинете налогоплательщика и на портале «Госуслуги», изменениях в расчёте НДФЛ, налогообложении доходов по банковским вкладам, налоговых вычетах на детей и новых льготах для участников СВО и членов их семей.

В эфире ведущий Александр Машкарин также обсудит с Анной Кутузовой порядок действий при несогласии с начислениями, особенности уплаты налогов за несовершеннолетних детей, последствия образования задолженности, а также кадровые, образовательные, патриотические и добровольческие проекты регионального управления налоговой службы.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеоверсия программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».