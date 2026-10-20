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Общество

В ПсковГУ знакомят студентов с работой РСО по-новому

Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в Псковском государственном университете в рамках проекта «Маршрут построен». Вместо обычной лекции о направлениях работы студотрядов участники интерактива могут «примерить» на себя разные роли, а затем – вступить в понравившийся отряд.

  • Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Интерактивную игру «Курс на отряд» разработали в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

На сегодняшний день игру испробовали на себе больше 150 первокурсников из трёх институтов ПсковГУ, рассказали ПАИ в пресс-службе университета.

Игра состоит из нескольких раундов. Каждый показывает особенности работы по одному из направлений: вожатскому, сервисному, строительному, путинному и прочим. Особое внимание организаторы уделяют возможности пройти учебную практику в студенческих отрядах.

«Нам хотелось уйти от формата, когда студентам просто показывают презентацию и перечисляют направления студенческих отрядов. В игре они сами проживают небольшие ситуации, принимают решения в команде и через это понимают, чем направления действительно отличаются друг от друга. Задача «Курса на отряд» – показать возможности и дать студенту самому понять, какой маршрут может быть интересен именно ему», – пояснила руководитель проекта «Маршрут построен», начальник отдела по работе со студотрядами Алла Сердцева.

В финале игры участники проводят рефлексию: обсуждают свои результаты и узнают о широких возможностях дальнейшей работы в РСО. Внедрение игры позволяет эффективно вовлекать молодёжь в жизнь студотрядов.

Добавим, проект «Маршрут построен» – один из семи, реализуемых в ПсковГУ на средства гранта Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут помогать новичкам адаптироваться к работе в этот и последующие годы.

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