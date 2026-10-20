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Общество

Михаил Ведерников назвал ответственность главным трендом современной журналистики

Главная задача журналистов сегодня – отвечать за свои материалы, доверие аудитории и последствия публикаций, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Главный тренд – ответственность. За каждый материал – в эфире, в печати и в Сети. За доверие людей, которое сегодня важнее любых просмотров. И за единство, которое делает нас сильнее», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что с распространением нейросетей журналистам стало сложнее завоёвывать доверие аудитории. По его словам, выигрывают те, кто думает о последствиях своих публикаций, отвечает за сказанное и сохраняет непосредственную связь с людьми.

Губернатор также призвал не допускать разжигания конфликтов на национальной почве, проверять факты перед публикацией и не ограничиваться рассказом о проблеме, а объяснять, кто и как её решает.

«Людям нужна честная информация и понятная перспектива», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников также отметил, что от работы редакций во многом зависит то, как складывается образ региона и страны и насколько сплочённым остаётся общество.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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