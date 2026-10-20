На медиафоруме в Пскове обсудили влияние журналистских материалов на межнациональные отношения

11:58, 20 октября 2026, ПАИ

Журналистам необходимо проверять факты и избегать публикаций, которые разжигают конфликты на национальной или религиозной почве. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на открытии VII Псковского международного медиафорума 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона рассказал, что сталкивался с этой проблемой, когда работал заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, некоторые издания ради рейтингов публиковали материалы, которые формировали негативные стереотипы о целых народах.

Михаил Ведерников привёл в пример практику, когда журналисты целенаправленно искали преступников определённой национальности и делали акцент на их происхождении. В результате, отметил губернатор, читатели могли переносить действия отдельных людей на целые народы.

Для противодействия таким стереотипам был создан Московский кавказский клуб, участники которого вместе с экспертами и журналистами обсуждали сложные темы. Одним из результатов этой работы Михаил Ведерников назвал отказ от использования в российских СМИ словосочетания «исламский терроризм».

«Терроризм не имеет ни национальности, ни религии. А такие ярлыки бьют по миллионам мирных людей и работают на тех, кто хочет нас расколоть», – заявил он.

По его словам, журналистам следует осознавать, к каким последствиям могут привести их слова в долгосрочной перспективе.

Среди принципов ответственного информирования Михаил Ведерников назвал отказ от раздувания конфликтов по национальному признаку, проверку фактов перед распространением информации и объяснение того, как решаются описываемые проблемы.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.