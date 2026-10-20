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Общество

Жителям Псковской области начислили более 1,3 млрд рублей имущественных налогов

Общая сумма начислений по имущественным налогам жителям Псковской области составила 1 млрд 388 млн рублей – почти на три процента больше, чем по итогам кампании 2024 года. Об этом руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова сказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«В первую очередь это имущественный налог. Плательщиками имущественного налога у нас признаются граждане, которые владеют различными видами имущества: это и дома, и квартиры, и комнаты, и гаражи, и какие-то помещения, строения, сооружения. Транспортный налог платят граждане, которые владеют автомобилями, мотоциклами, лодками, яхтами. А земельный налог уплачивают владельцы земельных участков», – рассказала Кутузова.

Анна Кутузова

По её словам, уведомления получили все налогоплательщики, однако с этого года изменился порядок их направления. «Теперь налоговые уведомления могут направляться в электронном виде. Тем гражданам, у которых есть учётная запись на «Госуслугах», мы направляем туда. Тем плательщикам, у которых есть личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, мы направляем туда на ресурс. Таких налогоплательщиков у нас порядка 271 тысячи», – отметила руководитель управления.

Она подчеркнула, что электронный способ удобен для граждан. «Для налогоплательщиков это существенное направление налоговых уведомлений, так как им не надо отслеживать ни бумагу, ни почтовые уведомления. Они получили его намного раньше, чем бумажный вариант пришёл по почте, и уже могут исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов», – заключила Анна Кутузова.

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