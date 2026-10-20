Губернатор Псковской области призвал редакции осваивать нейросети, учитывая риски

12:05, 20 октября 2026, ПАИ

Количество дипфейков в России за два года выросло в 26 раз. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на VII Псковском международном медиафоруме 20 октября, посвящённом теме единства народов и ценностей, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы региона, искусственный интеллект уже стал полезным инструментом для редакций. Нейросети помогают расшифровывать интервью, переводить тексты, обрабатывать данные и монтировать видео. Журналистам, считает губернатор, необходимо осваивать эти технологии.

Михаил Ведерников привёл данные исследования культурного кода россиян, представленного на Петербургском международном экономическом форуме: согласно этим данным, 70% опрошенных уже используют нейросети в работе, учёбе или повседневной жизни.

При этом губернатор обратил внимание на риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. Он сослался на данные АНО «Диалог Регионы» о росте числа дипфейков и отметил, что ботов становится всё сложнее отличить от реальных пользователей.

Михаил Ведерников также упомянул теорию «мёртвого интернета», согласно которой значительную часть сетевого контента создают автоматизированные аккаунты. По его словам, в 2024 году боты обеспечили более половины веб-трафика в международной сети, а сейчас ситуация, как он считает, стала ещё сложнее.

Среди возможных инструментов противодействия губернатор назвал идентификацию пользователей и маркировку материалов, созданных нейросетями. В качестве примера он привёл национальный мессенджер MАХ, в котором аккаунт привязан к номеру телефона, а личность можно подтвердить через цифровой ID.

Михаил Ведерников напомнил и о подписанном президентом России в июле законе о развитии искусственного интеллекта, предусматривающем маркировку ИИ-контента на крупных площадках.

При этом глава региона подчеркнул, что технологии не заменят главного ресурса медиа – доверия аудитории.

VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.