Михаил Ведерников считает личный авторитет журналиста главным условием доверия аудитории

12:10, 20 октября 2026, ПАИ

Доверие аудитории всё меньше зависит от названия издания и всё больше – от конкретного человека, который создаёт материалы и отвечает за свои слова. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

По мнению главы региона, из-за распространения нейросетей и большого количества однотипного контента пользователи всё чаще сомневаются в информации, которую видят в интернете.

Михаил Ведерников сослался на исследование института Reuters, охватившее 48 стран, преимущественно европейских. Согласно приведённым данным, в этом году уровень доверия к новостям в исследуемых странах снизился до 37% – минимального значения за всё время наблюдений. Ответам чат-ботов, по словам губернатора, доверяет лишь каждый пятый опрошенный, тогда как более четверти узнают о событиях от блогеров.

«Другими словами, доверие переходит от брендов к людям», – отметил Михаил Ведерников.

Он считает, что аудитория охотнее следит за журналистами, которых знает лично, чью позицию понимает и кто готов отвечать за свои публикации. Такой авторитет, подчеркнул губернатор, нельзя создать с помощью ботов или заменить нейросетью.

Михаил Ведерников также обратил внимание на интерес молодёжи к традиционным форматам. По данным «Медиаскопа», которые он привёл в выступлении, газеты и журналы читают 60% россиян в возрасте от 16 до 34 лет – почти столько же, сколько среди старшего поколения. Кроме того, компания Brand Analytics сообщала, что более половины русскоязычных пользователей социальных сетей по-прежнему предпочитают бумажные книги.

По словам губернатора, эти данные свидетельствуют о спросе на контент, за которым стоит конкретный автор, а не безличный поток публикаций.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.