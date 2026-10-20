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Экономика

Псковичам разъяснили, как уплачивать имущественные налоги за несовершеннолетних детей

Имущественные налоги за несовершеннолетних детей, владеющих недвижимостью, до их совершеннолетия обязаны уплачивать родители, а с 14 лет ребёнок может получить собственный личный кабинет налогоплательщика или семейный доступ через кабинет родителя. Об этом руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова рассказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«Несовершеннолетние у нас также являются плательщиками имущественных налогов, если у них имеется недвижимость. Конечно, обязанность за них исполняют их родители до совершеннолетия. Сводное налоговое уведомление мы им отправляем по почте», – отметила Анна Кутузова.

По её словам, если ребёнку уже 14 лет и у него есть подтверждённая запись на «Госуслугах», уведомление направляется туда, а при подключении к личному кабинету налогоплательщика – на этот ресурс. «Несовершеннолетний гражданин может подойти к нам в налоговый орган со своими родителями. Родители приходят со своим паспортом и свидетельством о рождении, и мы открываем личный кабинет. Если ему уже 14 лет, то он просто приходит со своим паспортом, и мы открываем ему личный кабинет», – отметила руководитель управления.

Она также сообщила, что родители могут подключить семейный доступ для ребёнка в своём личном кабинете на сайте ФНС. «Они могут видеть всю информацию по своему ребёнку в личном кабинете и автоматически оплатить. Семейный доступ прекращается, когда ребёнку исполнится 18 лет», – заключила Анна Кутузова.

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