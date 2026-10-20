Михаил Ведерников рассказал, какой охват имеют районные газеты Псковской области

12:13, 20 октября 2026, ПАИ

Районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68% жителей своих муниципалитетов. При этом отдельные проекты о местной жизни набирают миллионы просмотров. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на VII Псковском международном медиафоруме 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы региона, преимущество районных изданий – в непосредственном контакте с аудиторией. Их журналисты лично знают героев публикаций и рассказывают о событиях, которые происходят рядом с читателями.

Михаил Ведерников отметил, что распространение удалённой работы, к которой многие привыкли во время пандемии, может отдалять редакции от людей. Там же, где сохраняется личное общение, аудитория, по его словам, растёт.

Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

«Нужно и дальше оставаться в прямом контакте с нашей аудиторией», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также связал близость к читателям с доверием к СМИ. По мнению губернатора, журналистам важно не только оперативно сообщать новости, но и понимать, что волнует жителей конкретных территорий.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.