Губернатор Псковской области связал работу СМИ с сохранением общественного единства

12:19, 20 октября 2026, ПАИ

Россия должна сохранять и развивать общее медиапространство с Беларусью, Абхазией и Южной Осетией. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на открытии VII Псковского международного медиафорума 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона связал эту задачу с необходимостью противодействовать распространению ненависти и не допускать раскола общества. По его словам, ответственность за информационную среду лежит в том числе на редакциях, которые формируют представление людей о происходящем.

Михаил Ведерников заявил, что после ухода из России ряда изданий, которые он охарактеризовал как пропагандирующие ненависть, информационное пространство страны стало, по его оценке, чище и профессиональнее. Он также отметил, что журналистам необходимо не допускать публикаций, способных спровоцировать внутренние конфликты.

Губернатор напомнил о книге митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок», в которой, по его словам, показано, как сильное государство может разрушиться за короткий срок.

«Повторения такого сценария быть не должно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также заявил, что ответственность журналистов не ограничивается соблюдением редакционных стандартов: важно учитывать влияние публикаций на общественные настроения и отношения между людьми.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.