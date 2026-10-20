Алексей Блинов: Молодёжь слишком доверяет искусственному интеллекту

14:36, 20 октября 2026, ПАИ

Молодое поколение слишком уверено в правдивости информации, которую оно получает от искусственного интеллекта. Об этом заявил знаток игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, современная молодёжь задаёт искусственному интеллекту вопросы по поведенческой модели – например, как объясниться в любви девушке. Получив инструкцию, она отправляется действовать по ней. Блинов отметил, что, по средним данным, 73–74 % молодых людей ищут информацию в один-два запроса, не сопоставляя её и критически не оценивая: запросили, получили, инструкцию применили.

Он отметил, что половина населения России считает искусственный интеллект ерундой, а вторая половина думает, что без него невозможно жить. При этом 90 % населения им пользуются. По словам Блинова, независимо от того, к какой категории человек себя относит, он всё равно будет пользоваться искусственным интеллектом, и в жизнь он вошёл очень плотно.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.