Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В налоговых уведомлениях псковичей изменился раздел по НДФЛ: ставка теперь зависит от общей суммы дохода

В налоговых уведомлениях этого года изменился раздел по налогу на доходы физических лиц: размер налога теперь зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы дохода, а налоговая база суммируется по группам ставок. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас в налоговых уведомлениях изменился раздел по налогу на доходы физических лиц. Он видоизменился. Теперь у нас в данном налоговом уведомлении размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы дохода. Налоговая база суммируется по группам», – рассказала Кутузова.

По её словам, первая группа – это ставки от 12 до 22 %.

«Сюда входят зарплата, доходы от майнинга цифровой валюты, доходы от аренды, выигрыши и иные доходы, связанные с этой группой. Здесь размер налога зависит от общей суммы дохода», – пояснила руководитель управления.

Анна Кутузова

Вторая группа – 13 и 15 %.

«Это дивиденды, доходы от продажи и дарения имущества, операции с ценными бумагами, проценты по вкладам и остаткам на счетах в банках, – отметила Кутузова. – Третья группа – тоже 13 и 15 %, но это денежные довольствия и другие дополнительные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, а также оплата труда и денежные довольствия лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Она также перечислила иные группы.

«Это ставки с 9 до 35 %, а также ставки, установленные международными соглашениями. Они применяются к доходам лиц, которые не являются налоговыми резидентами России», – заключила Анна Кутузова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Псковичам объяснили, как рассчитывается налог с процентов по банковским вкладам
20 октября 2026

Игорь Руденя рассказал о потенциале СЗФО в обеспечении технологического суверенитета
20 октября 2026

Анна Кутузова рассказала, с какими вопросами псковичи обращаются после банкротства
20 октября 2026

В налоговых уведомлениях псковичей изменился раздел по НДФЛ: ставка теперь зависит от общей суммы дохода
20 октября 2026

Псковичам рассказали, как вернуть переплату по транспортному налогу при неучтённой льготе
20 октября 2026

Семьи с двумя детьми в Псковской области могут вернуть часть НДФЛ
20 октября 2026

Анна Кутузова рассказала об увеличенных вычетах на детей в Псковской области
20 октября 2026

УФНС предупреждает: За неуплату налогов до 1 декабря счета заблокируют без суда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...