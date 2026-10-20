В налоговых уведомлениях псковичей изменился раздел по НДФЛ: ставка теперь зависит от общей суммы дохода

20:33, 20 октября 2026, ПАИ

В налоговых уведомлениях этого года изменился раздел по налогу на доходы физических лиц: размер налога теперь зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы дохода, а налоговая база суммируется по группам ставок. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас в налоговых уведомлениях изменился раздел по налогу на доходы физических лиц. Он видоизменился. Теперь у нас в данном налоговом уведомлении размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы дохода. Налоговая база суммируется по группам», – рассказала Кутузова.

По её словам, первая группа – это ставки от 12 до 22 %.

«Сюда входят зарплата, доходы от майнинга цифровой валюты, доходы от аренды, выигрыши и иные доходы, связанные с этой группой. Здесь размер налога зависит от общей суммы дохода», – пояснила руководитель управления.

Вторая группа – 13 и 15 %.

«Это дивиденды, доходы от продажи и дарения имущества, операции с ценными бумагами, проценты по вкладам и остаткам на счетах в банках, – отметила Кутузова. – Третья группа – тоже 13 и 15 %, но это денежные довольствия и другие дополнительные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, а также оплата труда и денежные довольствия лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Она также перечислила иные группы.

«Это ставки с 9 до 35 %, а также ставки, установленные международными соглашениями. Они применяются к доходам лиц, которые не являются налоговыми резидентами России», – заключила Анна Кутузова.