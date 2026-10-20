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Общество

Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали

Завершился этап реконструкции магистрального водопровода на улице Маргелова. В течение двух месяцев ремонтная бригада предприятия проводила замену изношенной стальной трубы на полиэтиленовую. Об этом ПАИ сообщили в МП Пскова «Горводоканал».

  • Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали
    Фото: МП Пскова «Горводоканал»
  • Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали
    Фото: МП Пскова «Горводоканал»
  • Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали
    Фото: МП Пскова «Горводоканал»
  • Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали
    Фото: МП Пскова «Горводоканал»
  • Полиэтилен вместо стали: Псковский горводоканал обновил 250 метров магистрали
    Фото: МП Пскова «Горводоканал»

Параллельно с заменой трубопровода обновлена сопутствующая инфраструктура: заменён один колодец и установлено три единицы запорной арматуры. Запорная арматура – элемент системы, который позволит в будущем оперативно управлять потоками воды, быстро локализовать возможные аварии и минимизировать время отключения водоснабжения при ремонтах.

При этом значительная часть новой трубы была проложена в так называемом «футляре» – внутри старой стальной трубы диаметром 400 миллиметров. Такой метод позволил обойтись без вскрытия дорожного полотна и уменьшить объём земляных работ, проводимых открытым способом.

Большая часть работ проводилась на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, однако обновление сети улучшит водоснабжение не только объектов войсковой части. Реконструируемый кольцевой магистральный водопровод снабжает часть абонентов на улице Маргелова и в посёлке Опочицы, частный сектор микрорайона в Корытово, а также одну из котельных Псковских тепловых сетей.

В планах предприятия – проведение второго этапа реконструкции магистрали с заменой ещё около 360 метров трубопровода.

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