Андрей Мамыкин назвал новые медиа инструментом продвижения традиционных ценностей

21:56, 20 октября 2026, ПАИ

Новые медиа и видеоплатформы являются инструментом продвижения традиционных ценностей. Об этом заявил автор YouTube-канала «Мамыкин ТВ» Андрей Мамыкин в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на VII Псковском международном медиафоруме.

По его словам, интернет и медийные площадки – это лишь инструменты и их содержание зависит от самих авторов. Если человек с детства впитал историю, культуру и традиционные ценности, то он будет транслировать их на любой платформе.

«На любой площадке будем говорить, что семья – это папа и мама, что чем больше детей, тем богаче страна. Русский язык, как и любой родной язык народов Российской Федерации, – это то, что мы носим в сердце. Как и нашу культуру, историю, храмы. Поэтому новые медиаплощадки должны максимально привлекать молодёжь, в том числе и тех, кто вообще о России, может быть, не знает», – отметил Андрей Мамыкин.

Он добавил, что Россия является одной из самых оцифрованных стран в мире. Это удобно: записаться к врачу или посмотреть передачу можно с планшета. Однако, подчеркнул эксперт, если наполнять цифровые площадки контентом, противоречащим ценностям и убеждениям страны, это может оттолкнуть молодёжь.

Андрей Мамыкин также высоко оценил работу псковских средств массовой информации. По его словам, телеканал «Первый Псковский» сильно развивается и задаёт тон во многих областях медийной среды. Также он рассказал, что его дедушка по маме родом из Пскова, а сам он всю жизнь прожил в Латвии и часто приезжал сюда в советское время, в 1990-х и 2000-х годах.

Говоря об организации форума, эксперт отметил огромный труд, который стоит за подготовкой мероприятия, и отметил работу губернатора Псковской области, его команды и региональных средств массовой информации.

«Но самое главное – это псковичи, люди с добрыми русскими горящими сердцами. Сквозь века они доказывали, что умеют Родину защищать, любить по-русски и верить», – заключил Андрей Мамыкин.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.