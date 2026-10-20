Маленькая спиралька с большой историей: что археологи узнали о нарядах древних псковичек

15:28, 20 октября 2026, ПАИ

На раскопках в Пскове археологи регулярно находят небольшие металлические спиральки. На первый взгляд – ничего особенного, и землекопы ворчат: «Опять пружинка»... Но в X–XIII веках такие детали были важной частью женского костюма. Об этом рассказали специалисты Археологического центра Псковской области на своей странице в «ВКонтакте», упомянув находки этого года на Завеличье.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области









Спиральки чаще всего делали из бронзы или латуни, реже – из серебряной или позолоченной проволоки. Ими украшали воротники и подолы рубах, а особенно нарядно выглядели пояса и головные уборы, расшитые спиральками в сочетании с бусинами и другими металлическими элементами. Иногда украшения даже не пришивали к ткани. Тонкие спирали надевали на нити, из которых затем ткали или вязали полотно. В результате металлические элементы оказывались буквально вплетены в материал.

Такие детали говорили не только о вкусе, но и о мастерстве хозяйки наряда. Из спиралек складывали сложные узоры, а обилие украшений могло указывать на достаток женщины.

В X–XIII веках металлические спиральки были характерны для костюмов балтских и финских народов, в том числе эстов и ливов. На северо-западе Руси, в Новгородских и Псковских землях, соседствовавших с территориями балтских и прибалтийско-финских племён, археологи нередко находят в погребениях шерстяные покрывала-виллайне и платки с богато украшенными краями. К ним пришивали бронзовые колечки и спиральки. В традиционном балтийском женском головном венце – вайнаге – такие элементы и вовсе составляли основу конструкции.

Спиральки встречаются и в древнерусском костюме. Их находили, в частности, в Псковских и Смоленско-Полоцких длинных курганах. Однако такого обилия металлического декора, как в некоторых памятниках соседних народов, здесь не наблюдается. Для сравнения археологический центр приводит знаменитый эстонский могильник Сиксяля Кальме (Siksälä kalme), расположенный на стыке границ Эстонии, Латвии и России.

Много спиралек обнаружили и во время раскопок в Выбутах.

«Псков формировался на стыке культур, поэтому скромная спиралька неизменно участвовала в сложении деталей костюма древней псковички – к какому бы народу та ни принадлежала», – рассказали специалисты археологического центра.

Тем, кто хочет узнать больше об истории древнерусского костюма, археологический центр советует обратиться к работам исследовательниц Марии Сабуровой и Юлии Степановой. Ещё одна рекомендация – двухтомная монография Тартуского университета Siksälä kalme I–II, написанная Хейки Валком, Яаной Ратас и Сильвией Лаул.