Доход от продажи имущества и проценты по вкладам суммируются при расчёте НДФЛ

22:51, 20 октября 2026, ПАИ

Даже после уплаты налога с продажи имущества псковичам может прийти новое налоговое уведомление: доходы от реализации имущества и проценты по банковским вкладам суммируются, и при превышении порога 2,4 миллиона рублей разница облагается по ставке 15 %. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Он предоставил декларацию до 30 апреля, уплатил налог до 15 июля – молодец, исполнил, отразил, предположим, продажу имущества. Наступает период предоставления банками сведений о процентных доходах. И мы складываем доход от продажи имущества и доход по вкладам. Предположим, в сумме получилось 2,5 миллиона рублей. У нас превышен порог 2,4 миллиона. И вот с этой разницы в 100 тысяч рублей мы исчислим ему налог по ставке 15 %», – рассказала Кутузова.

По её словам, налогоплательщикам не стоит забывать о пороговых значениях, которые действуют с 2025 года.