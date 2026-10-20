Страховщики заменили ремонт автомобиля выплатой: псковский суд взыскал с них более полумиллиона рублей

15:40, 20 октября 2026, ПАИ

Псковский областной суд отменил решение городского суда по спору автовладельца со страховой компанией «Согласие». Страховщик вместо организации восстановительного ремонта автомобиля выплатил водителю деньги без его согласия. В итоге с компании взыскали дополнительные суммы за ущерб, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

ДТП произошло в июле 2024 года на регулируемом перекрёстке в Пскове. Столкнулись автомобиль Nissan под управлением истца и пожарная машина АЛ-30, за рулём которой находился водитель ГУ МЧС России по Псковской области.

Владелец Nissan обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба путём организации и оплаты восстановительного ремонта. Однако страховщик в одностороннем порядке заменил ремонт денежной выплатой – 83 600 рублей. При расчёте суммы учли износ автомобиля и обоюдную вину водителей в ДТП.

Псковский городской суд отказал автовладельцу в иске о взыскании убытков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Суд установил, что оба водителя виноваты в аварии в равных долях, и не нашёл оснований взыскивать ущерб сверх уже выплаченной страховки.

При этом обстоятельства ДТП были следующими. Водитель пожарной машины выполнял неотложное служебное задание с включёнными световыми и специальным звуковым сигналами. Он имел преимущество перед другими участниками движения, но, проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, не убедился, что все транспортные средства уступают ему дорогу.

Водитель Nissan, в свою очередь, подъезжал к перекрёстку на разрешающий сигнал светофора, но нарушил скоростной режим. Как указал суд, при соблюдении скорости он мог бы заблаговременно услышать приближающуюся пожарную машину и предотвратить столкновение.

Однако апелляционная инстанция не согласилась с выводами городского суда в части страхового возмещения. Сам по себе факт обоюдной вины водителей не даёт страховщику права без согласия потерпевшего заменять ремонт денежной выплатой. Такая замена возможна только в случае, если потерпевший отказывается доплачивать за ремонт.

Как установила судебная коллегия, автовладелец от ремонта не отказывался, о размере необходимой доплаты его не информировали, а соглашение об изменении способа возмещения стороны не заключали.

Принимая решение, областной суд учёл правовую позицию Конституционного суда РФ, изложенную в постановлении от 26 мая 2026 года № 34-П. Размер убытков в данном случае не мог превышать страховую сумму с учётом обоюдной вины участников ДТП – 200 тысяч рублей.

В результате с ООО «СК «Согласие» в пользу истца взыскали 101 400 рублей страхового возмещения (убытков), 400 тысяч рублей неустойки, а также штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Псковский областной суд отменил решение городского суда и принял новое – о частичном удовлетворении иска.