«Раптли» готово заключить соглашение о сотрудничестве с госмедиахолдингом Псковской области

20:19, 20 октября 2026, ПАИ

Руководитель департамента по работе с клиентами видеоагентства «Раптли» Татьяна Бойчевская заявила о готовности заключить соглашение о сотрудничестве с госмедиахолдингом Псковской области и телеканалом «Первый Псковский». Об этом она сообщила в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на VII Псковском международном медиафоруме.

По её словам, видеоформаты помогают раскрывать тему единства ценностей. «Раптли» имеет большой опыт работы с регионами. Агентство снимает и подхватывает новостную повестку, касающуюся обычаев, традиций и праздников, присущих тому или иному региону. У платформы есть подписчики, среди которых региональные и федеральные СМИ не только в России, но и в СНГ. Они забирают эти материалы и распространяют их, что способствует единству и укрепляет народный дух.

Татьяна Бойчевская отметила, что в Пскове она не в первый раз и каждый раз хочется отметить тёплый приём, и поблагодарила правительство Псковской области. На самом медиафоруме она впервые и надеется, что участие принесёт свои результаты в будущем.

«С огромным удовольствием хотелось бы представить видеоагентство, рассказать о нём и, конечно, в будущем заключить соглашение о сотрудничестве с госмедиахолдингом Псковской области, а также с телеканалом «Первый Псковский». Я уверена, что это приведёт к большим результатам в сфере новостной повестки. Мы будем забирать отсюда картинку и раздавать её по всем регионам и федеральным СМИ России и стран СНГ, а также делиться нашими новостями, тем, что мы снимаем в разных уголках мира», – подчеркнула Татьяна Бойчевская.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.