В Пскове на медиафоруме прошёл интенсив по созданию подкастов

16:12, 20 октября 2026, ПАИ

Тренинг-интенсив «Создание подкастов» провёл лектор Российского общества «Знание», член Союза журналистов России, главный редактор СИ «Умная Россия» Вячеслав Суханов в псковском Доме молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





«Подкасты – это продукт креативных индустрий. Таких индустрий порядка 17: искусство, дизайн, саунд-дизайн, журналистика, IT и многое другое. Это та сфера, где технологии и творчество могут создавать добавочную стоимость», – объяснил эксперт и в рамках интерактива попросил участников мероприятия привести примеры продуктов креативных индустрий.

Вячеслав Суханов также подчеркнул, что раньше возможностей развиваться в сфере креативных индустрий было меньше: эти ниши занимали зарубежные компании.

На сегодняшний день подкасты как часть креативных индустрий стали массовым форматом. Их слушает около миллиарда людей в месяц. «Они создают эффект собеседника, а это очень важно», – заметил лектор.

Он также назвал топ причин, почему люди выбирают подкасты: фоновый шум, возможность узнать новое, развлечение, отдых, расширение кругозора, новости. Подкасты создают для целевой аудитории – конкретной группы лиц или даже одного человека.

Участникам интенсива перечислили этапы создания подкастов. К ним относятся создание сценария, плана или сюжета, контент-плана и так далее.

Интенсив проходит при содействии Российского общества «Знание».

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.