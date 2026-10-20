Псковичам рассказали, как вернуть переплату по транспортному налогу при неучтённой льготе

18:24, 20 октября 2026, ПАИ

Жители Псковской области, имеющие право на льготу по транспортному налогу, могут вернуть излишне уплаченную сумму, если льгота не была учтена автоматически: для этого достаточно обратиться в налоговый орган с заявлением, после чего специалисты проверят право на льготу, пересчитают налог и вернут деньги. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Для транспортного налога у нас самая обширная льгота. На федеральном уровне статьёй 361.1 Налогового кодекса предусмотрено освобождение ветеранов боевых действий всех вооружённых конфликтов от уплаты налога. Для участников СВО и членов их семей предусмотрен большой спектр льгот – и для лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, и для лиц, имеющих спецзвания в полиции, для сотрудников органов внутренних дел, для лиц, выполняющих задачи на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, эти льготы введены в конце 2025 года и распространяются начиная с 2022 года.

«Лицам, на которых распространяется эта льгота, мы её можем предоставить сами, так как нам передают сведения Социальный фонд России (для ветеранов боевых действий), Минобороны (для мобилизованных граждан), уполномоченные военные ведомства (для участников СВО и членов их семей). Также сами налогоплательщики могут обратиться к нам, подать заявление, и мы посмотрим, имеют ли они право на эту льготу, предоставим, пересчитаем и, конечно, вернём излишне уплаченные налоги», – отметила руководитель управления.

Она уточнила, что льгота предоставляется на одно транспортное средство с минимальной суммой налога, кроме автомобилей дороже 10 млн рублей.

«На региональном уровне продолжает действовать льгота для Героев России и Советского Союза, а также для супругов погибших Героев России и Советского Союза, не вступивших в повторный брак», – добавила Кутузова.

В части земельного налога действует льгота, уменьшающая налоговую базу для кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка.

«Льготой могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны – многие граждане. Также в конце 2025 года добавлена ещё одна категория: участники СВО и члены их семей. Они имеют право на эту льготу с 2022 года», – заключила Анна Кутузова.