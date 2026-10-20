Какие герои нужны обществу, рассказал эксперт на Псковском медиафоруме

18:19, 20 октября 2026, ПАИ

Лекцию «Какие герои нам нужны» провёл заместитель руководителя «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков в актовом зале Псковского дома молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Он представил тематический трек «Герои – строители будущего».

«Это те люди, которые своими ценностями, историями и действиями закладывают ролевые модели того, на чём расти будущему поколению», – отметил Сергей Леваненков.

Спикер обратил внимание, что важно понимать, на кого ориентируются сегодняшние подростки: на тех, кто рискует жизнью, забираясь на небоскрёб «ради прикола», или на тех, кто рискует собой, чтобы защитить нас и противостоять различным угрозам.

По его словам, нужно шире рассказывать о таких историях, как та, что произошла в Курске, чтобы люди знали и помнили: мальчик закрыл от прилёта дрона свою маму и погиб сам. На Западе мультипликационный ролик, созданный в память об этом, собрал множество реакций.

«На Западе действительно много людей, которые умеют критически мыслить. Они активно откликнулись на эту новость. Там выявили тот нарратив, который стоит за этим роликом, за этим мальчишкой. О таких историях нужно рассказывать шире», – сказал Сергей Леваненков.

Заместитель руководителя «Мастерской новых медиа» резюмировал, что люди мыслят не с помощью логики, а образами. Убеждения складываются на основе эмоциональных впечатлений, а поведение формируется в том числе за счёт копирования поступков тех, кого мы считаем эталоном. В связи с этим ролик, где представлена история мальчика из Курска, может вызвать сострадание и даже так называемую «праведную ярость», которые, в свою очередь, сформируют модель поведения.

Сергей Леваненков обозначил, что лучший способ рассказать о достижениях страны или показать путь к ним – это сильные образы. Самые мощные образы – это образы героев, как, например, мальчик Алёша, ставший символом СВО в 2022 году. Он выбегал на дорогу приветствовать колонны российской техники в Белгородской области.

Также это собирательные образы людей из Курского приграничья, герои, которые оказывали помощь своим родным, соседям и просто знакомым после вторжения ВСУ на территорию региона. Карточки разлетались в соцсетях в соседней Брянской области. Люди читали эти истории, чтобы понимать, что делать, когда придёт беда. Это была своеобразная негласная памятка от обычных людей.

Герой – это проводник смыслов, он закрепляет ценности, переводит сложное в простое или показывает будущее.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.