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Общество

Сотрудники налоговой службы в Псковской области ежегодно повышают квалификацию в академиях ФНС

Сотрудники налоговой службы ежегодно повышают квалификацию в двух ведомственных университетах – в академиях ФНС «Нева» в Санкт-Петербурге и «Волга» в Нижнем Новгороде, а также в ГНИВЦ, РАНХиГС и Бауманке, причём доступно и дистанционное, и очное обучение. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас ежегодно сотрудники повышают свою квалификацию. У нас есть две свои академии ФНС – «Нева» и «Волга»: одна – в Санкт-Петербурге, другая – в Нижнем Новгороде. У нас есть как дистанционные программы обучения, так и очные», – рассказала Кутузова.

По её словам, программы связаны непосредственно с исполнением обязанностей.

«Изменения в Налоговом кодексе, в законодательстве. Также в этих университетах есть программы развития навыков руководителя: командообразование, управленческие навыки, развитие личностных компетенций», – отметила руководитель управления.

Анна Кутузова

Она сообщила, что в этом году сама окончила курс академии по программе «Мастер государственного администрирования».

«У нас и профессиональное развитие на госслужбе, и эффективный старт руководителя, и программы для мам в декрете: они могут пополнять знания, задавать вопросы, им всегда ответят. Есть курс молодого сотрудника. Различные программы для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали, – пояснила Кутузова и добавила: – Помимо наших двух университетов, наши сотрудники обучаются в ГНИВЦ, РАНХиГС и Бауманке. Для нас ФНС заключает различные договоры».

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