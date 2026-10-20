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Общество

Сотрудница псковского УФНС вошла в число победителей «Лиги начальников отделов»

Начальник отдела выездных налоговых проверок УФНС России по Псковской области Елена Закоморная стала одной из 30 победительниц кадрового проекта «Лига начальников отделов», в котором участвовало более 2 500 руководителей со всей России, и получила приглашение на стажировку в центральный аппарат. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«В этом году у нас был запущен кадровый проект «Лига начальников отделов». Участвовали начальники отделов со всей России – это больше 2 500 сотрудников. Было тестирование, они писали эссе, проходили собеседование. В финал вышел 131 участник», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, финал проходил в Москве на прошлой неделе.

«Моя сотрудница – начальник отдела выездных налоговых проверок Елена Закоморная – стала одной из 30 победительниц данного проекта. Мне было очень приятно. Её даже пригласили в центральный аппарат, чтобы пройти там стажировку», – отметила руководитель управления и добавила, что дальнейшее развитие карьеры сотрудницы может быть связано с переездом.

«Далее ей могут предложить переехать. Могу потерять этот ценный кадр, но я буду только рада, если Елену Юрьевну пригласят работать в центральный аппарат или другой регион, который даст ей новый импульс», – заключила Анна Кутузова.

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