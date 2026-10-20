Роман Гальперин: Медиасфера Псковской области – пример для регионов

20:40, 20 октября 2026, ПАИ

Медиасфера в Псковской области является примером того, как должно строиться медиа в регионе. Об этом заявил директор по вещанию АНО «Медиакомпания Союзного государства» Роман Гальперин в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на VII Псковском международном медиафоруме.

По его словам, медиакомпания Союзного государства – это телеканал «Союзный» и все социальные сети под общим брендом. Вещание началось 1 апреля. Тема единства является главной стратегической задачей, поскольку компания пропагандирует идеи интеграции и единства двух народов – россиян и белорусов.

«У нас очень много информационного вещания посвящено этой идее единства двух народов. Например, 9 Мая на нашем канале вышел фильм, который мы делали вместе с Московским домом ветеранов. Фильм назывался «Силы единения». Это история о том, как в 1941 году вся промышленность переехала за Урал и мы работали единым фронтом, совершили трудовой подвиг для наших бойцов Красной армии», – рассказал Роман Гальперин.

Он отметил, что один из первых специальных репортажей телеканала был посвящён Псковской области. В нём рассказывалось о людях, переехавших в регион по программе переселения.

«Получился уникальный специальный репортаж. История абсолютно уникальная, люди уникальные. Мы пытались показать, что Псковская область очень гостеприимна, она очень открыта благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, благодаря людям, которые здесь живут и работают», – сказал Роман Гальперин.

Говоря о развитии медиасферы региона, он отметил, что только начинает погружаться в региональную тематику, но уже может оценить её уровень и сравнить с другими региональными медиасообществами, с которыми работал в Смоленске и Брянске.

«На мой взгляд, самое сильное медиасообщество как раз в Псковской области. Не в обиду другим, но Псковская область – это пример того, как должно строиться медиа в регионе. Потому что у вас существует ваш госмедиахолдинг, в котором огромное количество СМИ, и всё под единой, как мы это называем, конвергентной редакцией. Это очень хорошо», – подчеркнул Роман Гальперин.

Он добавил, что сам начинал работать в регионе, где было пять конкурирующих телеканалов. По его словам, в погоне за рейтингами и просмотрами иногда смысл уходил на второй план, а это плохо. Когда же есть большая структура, объединяющая разные СМИ и сферы, и все работают на одну идею и одну цель, чтобы о регионе знали больше, это большое дело.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.