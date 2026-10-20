На медиафоруме в Пскове рассказали, как развивать канал в MAX

18:03, 20 октября 2026, ПАИ

Лекцию «MAX на вырост: тренды для тех, кто стартует, и тех, кто хочет большего» провела секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова в актовом зале Псковского дома молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









Эксперт рассказала, как найти свою аудиторию, создать востребованный канал и определить следующий шаг развития.

МАХ объединяет общение, каналы и цифровые сервисы. С помощью него можно собирать вопросы, получать обратную связь и развивать авторские проекты. Редакциям канал помогает доставлять новости и полезную информацию, поддерживать связи с читателями.

При этом присутствие человека в мессенджере ещё не означает интереса человека к контенту. Задача редакции – найти собственное место в повседневных интересах пользователя.

Масштаб площадки – 90 миллионов пользователей ежедневно, 15 миллионов публичных и приватных каналов, 570 миллионов подписок суммарно.

«Самое важное, когда говорим о контенте, – это путь читателя. Человек узнаёт о канале, оценивает последние материалы, читает следующие публикации, решается, стоит ли делиться и подписываться», – отметила Юлия Загитова.

По словам эксперта, трудно сравнивать платформу с другими, так как она была создана относительно недавно, однако ресурс уже за такой короткий период показал хорошие результаты. А ещё недавно появились сторис, которые позволяют создать собственный бренд благодаря привязке к контакту: контент увидит больше людей, причём целенаправленно.

Среди основных направлений развития канала в МАХ – интерактивы, авторские рубрики, коллаборации, создание содержательных диалогов (какие вопросы будут интересны, какие материалы было бы полезно увидеть к выходным?) и другие. При этом контент необходимо адаптировать к функционалу мессенджера.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.