Как растить универсальных журналистов, рассказал эксперт на форуме в Пскове

18:30, 20 октября 2026, ПАИ

Интенсив «Снимай. Пиши. Монтируй. Как построить редакцию универсальных бойцов» провёл директор по вещанию АНО «Медиакомпания Союзного государства» Роман Гальперин в Псковском доме молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





«Без универсальных бойцов сложно работать. Все сталкиваются с такой проблемой, что мало людей и найти профессионалов трудно. Мы все хотим в команду специалистов с опытом и знаниями, которых не надо учить, а на самом деле тяжело таких отыскать. В нашей сфере наблюдается жесточайший дефицит кадров», – подчеркнул он.

Главная задача, по словам лектора, заключается в том, чтобы развивать навыки тех, кто работает: «Готовых не ищут, готовых производят».

Так, корреспонденты могут быть универсалами. Помимо выездов, они пишут лонгриды для соцсетей и ведут различные программы. Блогерский формат можно использовать в классическом телевидении, так как сейчас грань между форматами стирается. Если раньше создавался тематический план, работали продюсер, редактор, корректор и другие, то теперь корреспондент сам создаёт эфир.

«Почему я говорю, что нужен именно боец? Солдат просто выполняет приказ, а боец принимает решение там, где приказа нет. Нужно воспитывать это в корреспонденте, чтобы он принимал решение сам. Журналист – это маленькая редакция. Конечно, так не от хорошей жизни, но зачастую объём информации большой, людей мало, а делать что-то нужно», – сказал Роман Гальперин.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.