На медиафоруме в Пскове рассказали, как делать контент в эпоху коротких видео

18:08, 20 октября 2026, ПАИ

Лекцию «Новости в эпоху коротких видео: как делать контент, который зацепит аудиторию» провела руководитель службы образовательных проектов RT, создатель и руководитель Школы RT и RT Academy Анна Ковтунова в актовом зале Псковского дома молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Спикер отметила, что раньше СМИ просто сообщали новости, а теперь разъясняют, что, как и почему произошло, визуально упаковывают всю информацию и мнения о событии, а также рассказывают истории, связанные с новостью.

Анна Ковтунова призвала ломать шаблоны сюжетов, интервью, новостных выпусков, публикаций, добавлять больше человеческого, больше личности, внедрять свой стиль и подход, использовать креативную съёмку и монтаж.

«Сейчас идёт тренд на естественность в противоположность дикторскому голосу и шаблонным сюжетам. Ищите за каждой новостью истории – и тогда ваш контент будет востребован. Удачи! Спасибо за приглашение, у вас замечательный город», – заключила эксперт.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.