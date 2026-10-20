В Пскове обсудили работу СМИ с видеоагентством

На медиафоруме в Пскове рассказали, как видеоагентство «Раптли» помогает региональным СМИ

19:05, 20 октября 2026, ПАИ

Лекцию «Раптли» как эффективный инструмент современного СМИ» провела руководитель департамента по работе с клиентами видеоагентства «Раптли» Татьяна Бойчевская в актовом зале Псковского дома молодёжи сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие организовали в рамках VII Псковского международного медиафорума.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Татьяна Бойчевская выразила уверенность, что удастся организовать сотрудничество и с псковским медиахолдингом, и отметила: «Наша команда продюсеров работает 24 часа в сутки, как и клиентская служба. Пока все спят, мы отслеживаем, что важного произошло, и утром делаем нашим клиентам рассылку топа событий за ночь. Информацию публикуют в специальном чате».

Помимо того, создаётся подборка с анонсами важных мероприятий.

«Многие региональные СМИ отмечают положительную динамику вместе с нашим агентством», – сказала Татьяна Бойчевская и добавила, что подписчики видеоагентства всегда имеют возможность обучить своих сотрудников, в том числе в Школе RT: есть как очные, так и онлайн-форматы взаимодействия.

Руководитель службы образовательных проектов RT, создатель и руководитель Школы RT и RT Academy Анна Ковтунова обозначила, что обучение включает в себя поиск историй, героев, продюсирование, продвижение, монтаж и т. д.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.