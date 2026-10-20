Михаил Ведерников наградил сотрудников СМИ на Псковском медиафоруме

19:44, 20 октября 2026, ПАИ

Торжественная церемония награждения сотрудников средств массовой информации прошла в рамках VII Псковского международного медиафорума. Почётные награды и благодарности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили журналисты, редакторы, операторы и обозреватели из разных изданий региона, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Я посмотрел отзывы с форума, они в основном положительные. Надеюсь, вам было интересно и полезно и получилось пообщаться друг с другом. Сегодня мы говорили, что у нас много важных задач. Главное, чтобы мы были вместе. Тогда у нас всё получится. Неотъемлемая часть торжественной церемонии закрытия форума – награждение сотрудников СМИ региональными наградами», – отметил Михаил Ведерников.

За личные заслуги в развитии телевидения, объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни Псковской области почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» присвоено двум специалистам. Награду получила журналист, ведущая теле- и радиоэфиров с 28-летним стажем в СМИ, главный редактор телестудии «Телеком» с 2001 по 2015 год Инга Макеева. Также звания удостоен видеооператор, режиссёр, продюсер с 30-летним стажем в СМИ Евгений Сумин.

«Спасибо вам и правительству Псковской области за такую награду. Это событие я разделяю со своими коллегами, которые стали частью моего творческого пути», – поблагодарила Инга Макеева.

За многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии средств массовой информации на территории Псковской области почётной грамотой губернатора Псковской области награждена редактор направления отдела предпечатной подготовки автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Медиа 60» Марина Быстрова.

«Уважаемый Михаил Юрьевич, спасибо вам за оценку моего профессионального труда. Спасибо, что на протяжении многих лет вы поддерживаете это замечательное направление. Мы рады, что можем быть на одной волне не только с российскими СМИ, но и с зарубежными. Форум – это не только лекции, но и налаживание связей, отношений. Это так важно в Год единства народов России», – сказала Марина Быстрова.

За большой вклад в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни Псковской области благодарственное письмо правительства Псковской области вручили обозревателю редакции телеканала «Первый Псковский» автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Медиацентр 60» Никите Черкашину, главному редактору газеты «Наша жизнь» автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Медиа 60» Елене Иманаевой, главному редактору газеты «Заря» автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Медиа 60» Светлане Павловой, оператору выпуска первой категории общества с ограниченной ответственностью «Великолукская телерадиокомпания» Анастасии Куряковой, видеооператору первой категории общества с ограниченной ответственностью «Великолукская телерадиокомпания» Александру Яковлеву, специальному корреспонденту службы информационных программ телевидения и радиовещания филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Псков» Анастасии Николаевой, выпускающему редактору Псковской ленты новостей Ксении Анисимовой.

К участникам форума также обратилась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян: «Я рада приветствовать вас, дорогие участники, и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Спасибо ему за то, что он делает, и за этот форум в частности. Так здорово, что мы всеми силами, несмотря на то что стране сейчас тяжело, стараемся объяснять, что все вместе мы сила. Псковская область славится тем, что привлекает к себе замечательных людей из-за границы. Они переезжают сюда, потому что разделяют наши культурные ценности. Я рада, что наши сотрудники могли поделиться с вами опытом и узнать что-то от вас. Поздравляю с тем, что всё так успешно проходит».

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.